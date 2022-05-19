انت الان تتابع خبر خطوبة منة شلبي على نجل فنانة كبيرة تفجّر ضجة.. أولى الصور من الحفل.. اتفرج

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الرياض - احمد صلاح -

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصدّر اسم الفنانة منة شلبي، قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي ”جوجل“ على مستوى مصر، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار انباء إرتباطها.

وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن ارتباط منة شلبي من ابن الفنان صابرين، نور عبداللطيف بدورها، تجاهلت الفنانة تلك الأنباء ولم تعر الموضوع أي اهتمام، وفضّلت الصمت ولم تعلق حتى الآن.وانتشرت صورة تجمع منة شلبي ونور عبداللطيف من احد الحفلات بشكل يوحي انهما في حفل خطوبة، وشاركت الفنانة منة شلبى فى مسلسل «بطلوع الروح»، الذي يتكون من 15 حلقة وعرض على شاشة قناة MBC خلال رمضان الماضي، وقد أثار جدلًا واسعًا كونه يناقش أفكار قيادات وأعضاء تنظيم داعش.

يذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" بطولة، منة شلبي،إلهام شاهين، وديامان بوعبود وأحمد السعدنى ومحمد حاتم وعادل كرم، تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبوذكرى.