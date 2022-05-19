انت الان تتابع خبر لن تتوقع ماذا فعل النجم الهندي شاروخان مع رجاء الجداوي أثناء تكريمها في 2019.. موقف لن ينساه كل المصريين اتفرج ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خطف النجم الهندي شاروخان الأنظار بموقفه الأخلاقي اللافت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، خلال تكريمها في السعودية في حفل جوائز Joy الذي أقيم على هامش موسم الرياض، 2019.

وما نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو عفوي جمع بين رجاء الجداوي والنجم العالمي فان دام، الذي قبلها ورحب بها بحفاوة احتراماً لها، لترصد الكاميرا موقفاً آخر لشاروخان كشف أنه ظل ممسكاً بجائزتها حتى تستطيع تحية فان دام والتصوير معه.

تفاعل الجمهور بشدة مع نبل أخلاق شاروخان وموقفه الإنساني العفوي، وكيف أنه بادر في مساعدة رجاء الجداوي من تلقاء نفسه، كما لاحظ كثيرون أن النجم العالمي شاكي جان كان سيقوم بمهمة مساعدة الفنانة المصرية القديرة، ولكن النجم الهندي أنجزها.

الجمهورتفاعل بشدة مع نبل أخلاق شاروخان وموقفه الإنساني العفوي، وكيف أنه بادر في مساعدة رجاء الجداوي من تلقاء نفسه، كما لاحظ كثيرون أن النجم العالمي شاكي جان كان سيقوم بمهمة مساعدة الفنانة المصرية القديرة، ولكن النجم الهندي أنجزها.