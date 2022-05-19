انت الان تتابع خبر وفاء عامر تصدم الجميع بمرضها الخطير.. الفنانة كشفت المستور عن وضعها الشخصي بلا خجل اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة وفاء عامر بترددها على طبيب نفسي من فترة لأخرى، قائلة: " بروح لدكتورة نفسية وهي صديقة وأحيانًا كثيرا باروح لها البيت وبتساعدني فى حاجات كتير".

وأضحت: " فرك الفلوس مش طريقتي ومعرفش أنا معايا كام حاليا فى شنطتي، بالإضافة إلى العصبية الزائدة، وشخصيتي فى مسلسل جزيرة غمام، ليست شخصيتي الحقيقية"،مردفة: " بعمل اختزان واختزال، وشخصيتي شجاعة وقوية ولدي مشاعر ليست حادة لكني أستطيع التحكم فيها".

وشاركت الفنانة وفاء عامر في دراما رمضان 2022 من خلال 4 مسلسلات هي «بيت الشدة» مع أحمد وفيق وإيهاب فهمي من إخراج وسام المدنى ومن تأليف ناجي عبد الله، و«جزيرة غمام» مع طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومن إخراج حسن المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال، و«راجعين يا هوى» مع خالد النبوى ونور، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، و«السر» مع حسين فهمي، ونضال الشافعى، إخراج محمد حمدي، تأليف حسام موسى.