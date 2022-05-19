سألوا نوال الزغبي عن سبب طلاقها وخراب بيتها .. فكشفت ما كان يطلبه زوجها منها كل يوم دون خجل!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة نوال الزغبي عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية وأعلنت أسباب فشل زيجاتها، كما تحدثت النجمة اللبنانية عن علاقتها بأبنائها وكيف تتعامل معهم كنجمة شهيرة.. إليك أبرز تصريحات نوال الزغبي.

وحكت نوال الزغبي عن زيجاتها متحدثة عن الأسباب التي أدت لفشلها، فقالت النجمة اللبنانية: "التجربة كانت فاشلة لأنها انتهت بالطلاق، وكنت مسؤولة عن أبنائي وكنت الأب والأم سويا".وأضافت نوال الزغبي في تصريحاتها مع برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على شاشة قناة إم بي سي، أن أبنائها أصبحوا في سن كبيرة الآن وهو ما ساعدها أن تعيش حياة العزوبية والحرية التي لم تعشها من قبل وتستمتع بها في فترة شبابها. وعن سبب فشل زيجاتها قالت نوال الزغبي إنها لن تكرر تجربة الزواج من شخص يقيدها، وقالت: "نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة في بعض الأحيان وقد تظهر الغيرة والمشاكل" في إشارة لكونه حاول منعها من الاستمرار في الفن وطالبها بالتوقف عن الغناء. وأضافت: "ومن أهم مواصفات الرجل الذي يمكن ان أرتبط به أن يكون رجل ذو شخصية وحنون وأشعر بالأمان معه وأشعر بأنني استطيع الاعتماد عليه.. وماقبلش أن أتزوج من شخص متزوج والحياة بينه وبين زوجته سعيدة وسليمة".