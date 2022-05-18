انت الان تتابع خبر صورة نادرة من زفاف مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي.. لن تتخيل كيف كان شكلهما اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنتشرت صورة نادرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيّنت أنها قديمة، تعود إلى زفاف الفنان الكبير مصطفى فهمي، وطليقته النجمة رانيا فريد شوقي.

الزواج الثاني كان من مصطفى فهمي بالرغم من فارق العمر بينهما، وقد بدأ الأمر بصداقة قوية بينهما، وكانت الشائعات وقتها قد ربطت بينهما من دون تأكيد أو نفي، حتى أعلنا الزواج في أحد المطاعم المطلة على النيل في حفل بسيط عام 2007، ولكن بعد ثلاث سنوات أعلنا الإنفصال ومن ثم العودة بعدها بوقت قصير، لكن الطلاق تم مرة أخرى ونهائياً في عام 2012. الزواج الثالث كان من تامر الصراف، والذي يعمل كمدير تجاري لإحدى شركات الدعاية والإعلان، وقد تم الزواج بعد قصة حب بينهما، وإحتُفل بالزواج في منزل شقيقتها ?عبير فريد شوقي?، بحضور عدد قليل من الأصدقاء.