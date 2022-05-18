انت الان تتابع خبر اتفرج ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام. والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية الستوري.

وحققت ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “في بيتنا روبوت” في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

وثارت شائعات وأنباء قبل ذلك عن ارتباط ليلى أحمد زاهر بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر، لكنها كانت محض شائعات بسبب الصداقة التي تجمع الثنائي وظهورهما مع بعضهما في أكثر من مرة.

وتحدث نجل مصطفى قمر عن هذه الأنباء في وقت سابق، حين سئل عنها خلال برنامج “اسألني” المعروض على شاشة CBC، حيث قال إنها مجرد شائعات بسبب الصداقة التي تجمعه بملك وليلى أحمد زاهر.

وقال تيام: "بتطلع إشاعات عشان أنا وليلى صحاب، وهي وملك زي إخواتي الصغيرين، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة".

ولم تعلق ليلى أحمد زاهر على هذه الشائعات.