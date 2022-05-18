الشاب خالد يقاضي منظم الحفلات وليد منصور بسبب مستحقاته

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان الجزائري الشاب خالد على خلافه مع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بعد عدم حصوله على أجره كاملًا إثر تعاونهما في نهاية عام 2021، في حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مؤكدًا أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد اللجوء لنقابة المهن الموسيقية.

ونشر الشاب خالد بيانًا صحفيًا موضحًا خلاله تفاصيل الخلاف، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وجاء فيه: بداية يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي، بتاريخ 11/9/2021 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في فندق جي دبليو ماريوت لصالح شركة النخيل وتم التعاقد مع شركة تالنت دبليو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان وشهرته المنتج وليد منصور.

وأضاف: تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي ودون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه من المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل وليد منصور، وبالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع الأسف الشديد قد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه، فلم يحول باقي المبلغ المتبقي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعقود ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى.

وتابع الشاب خالد: لذا قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، فقد تم التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه وليد منصور، بعدما تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية دون جدوى، حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا والله الموفق والمستعان.