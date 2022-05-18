انت الان تتابع خبر هل تتذكرون نجمة ذا فويس كدز جويرية حمدي التي أذهلت تامر حسني؟ لن تتوقعوا كيف أصبحت شابه تضج بالأنوثة بعد 6 سنوات اتفرج صوره لها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشابة جميلة قالوا انها تعود للطفلة المصرية التي شاركت في ذا فويس كيدز عام 2016 النجمة جويرة حمدي التي كانت ضمن فريق الفنان تامر حسني.

وكانت جويرة حمدي قد فاجئت الجميع حيثٌ ظهرت بالصورالجديدة مختلفة تمامًا، وقد انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج والشباب، وأشاد رواد السوشيال ميديا بجمال جويرية وانوثتها بعد مرور ما يقارب الستة أعوام على مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز.لم تكن جويرية هي الوحيدة التي صدمت الجمهور بسبب تحولها من الطفولة للمراهقة وظهورها بشكل مختلف وصادم، حيث كانت الطفلة اللبنانية لين الحايك والتي كانت قد فازت باللقب في الموسم الأول، حيث شاركت الحايك في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني بالبرنامج وظهرت مختلفة تمامًا، وشابة جميلة قد تخلت عن طفولتها بشكل كامل.

وأثار هذا جدلاً بين هؤلاء حيث رأى بعضهم أنها تغيرت كثيرًا وأصبحت شابة جميلة، فيما أشار آخرون إلى انها ما زالت تحتفظ بالملامح نفسها، وأنها نضجت قليلاً مع مرور السنوات.