بالصور.. جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:28 مساءً - اجتمعت لجان تحكيم مسابقات مهرجان كان السينمائي الدولي صباح اليوم، لالتقاط صور جماعية قبل انطلاق عرض الأفلام ومن بينهم لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما.

كما تجمع أبطال فيلم افتتاح مهرجان كان Final Cut قبل المؤتمر الخاص بالعمل لالتقاط صور جماعية، أمام كاميرات الإعلام والصحافة بعد الاحتفاء بفيلمهم.

احتفى الحاضرون لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم Final Cut، وحصل صناعه على تصفيق حار ومستمر لمدة 4 دقائق بعدما قدم لهم جرعة مكثفة من الضحك وصناعة السينما الجيدة.

ووصف تقرير هوليوود ريبورتر فيلم افتتاح مهرجان كان Final Cut بأنه ذكي ومسلي ومرح للغاية، وتحوي أحداثه على العديد من المواقف الكوميدية التي أمتعت 2000 متفرج حضروا حفل الافتتاح أمس.

الفيلم الذي كان يطلق عليه سابقا اسم "Z"، تم تغيير اسمه بعدما أرسل المهرجان إلى مخرجه خطاب يوضح فيه أن هذا الرمز يطلق على الغزو الروسي لأوكرانيا واستخدم في المظاهرات الموالية لروسيا.

وقال المخرج في بيان أعلن فيه تغيير الاسم، أن فيلمه صنع لإضفاء البهجة ولا يريد ربطه بأي حال من الأحوال بهذه الحرب.

تدور أحداث Final Cut حول طاقم تصوير فيلم منخفض التكلفة عن الزومبي، حينما يهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو مقتبس من فيلم ياباني عن نفس القصة قدم عام 2017 One Cut of the Dead، وهو من إخراج الفرنسي ميشيل هازنافيسيوس.

طرح فيلم Final Cut للجمهور بالتوازي مع عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان، وكان مقررا عرضه في مهرجان صندانس يناير الماضي ولكن تم سحبه بعد إلغاء العروض الشخصية نتيجة ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في ذلك الوقت.

يطلق على الفيلم بالفرنسية اسم "Coupez"، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم روميان دوريس، وبرنيس بيجو، فينيجان أولدفيلد، وغيرهم.