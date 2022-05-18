المخرج أمير رمسيس: نظام التذاكر الإلكتروني يتسبب في أزمة بمهرجان كان السينمائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:30 مساءً - نشر المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والمتواجد حاليا في مهرجان كان السينمائى، تعليقا يكشف فيه عن أزمة بإدارة المهرجان الدولى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكّ

وقال أمير رمسيس:" ثالث يوم من مشاكل نظام التذاكر الإلكتروني بـ كان، والعجز عن الحجز عبر الموقع، طوابير أمام أجهزة الحجز في القصر".

وسافر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج أمير رمسيس مدير المهرجان لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 75 .

ويعد حضور كل من الفنان حسين فهمي والمخرج أمير رمسيس أول النشاطات الخارجية التى تقوم بها إدارة المهرجان الجديدة .