طرح البرومو الدعائي للموسم الجديد من هاملت بالمقلوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:30 مساءً - طرحت الصفحة الرسمية لمسرحية "هاملت بالمقلوب" علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البرومو الدعائي الرسمي للموسم الجديد المقرر انطلاقة غدا الخميس ، فى التاسعة مساء علي خشبة مسرح السلام، ويأتي ذلك بعد تحقيق العرض نجاح كبير خلال موسمه الماضي علي المستوي النقدي والجماهيري، وإقراره علي 14 مقرر دراسي بالجامعات والمعاهد المتخصصة.

ويرصد العرض واقع الإنسان فى العصر الحديث ومدى المتغيرات من هاملت الإنسان فى هذا العصر الملىء بالمتغيرات الصحية والسياسية وكل الأمور التى نعيشها فى زمننا الحالى.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث، تحت إدارة الفنان محسن منصور، وهي بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر،مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.