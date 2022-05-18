انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو- برومو الجزء الثاني من فيلم أفاتار يثير تفاعلا واسعآ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الخيال العلمي "أفاتار"، بعنوان "ذا واي أوف واتر"، إذ يأتي الجزء الثاني بعد 13 عاما من إطلاق الجزء الأول للسلسلة الخيالية.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم الذي عرض في 2009 دارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتواءه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور. لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) تتمتع بحب جارف لكوكبها وطبيعته المدهشة، وتتصل معه جسدياً ونفسياً، لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.

وبعد طول انتظار، للجزء الثاني من الفيلم، أثار الإعلان التشويقي قدراً كبيراً من ردود الأفعال بين المتابعين والمعجبين من جميع أنحاء العالم.

وتصدر هاشتاغ "2 Avatar" الترند على "تويتر"، بالاضافة أيضاً الى هاشتاغ

"AvatarTheWayOfWater"، الذي نشره آلاف المغردين حول العالم، تعبيرا عن سعادتهم بالجزء الجديد من الفيلم.