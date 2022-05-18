انت الان تتابع خبر أول تعليق لأنغام بعد العملية الجراحية اليكم ماذا قالت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أول تعليق لها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها في الكتف، قالت الفنانة أنغام في تصريحات صحافية إنها تحتاج الى دعم الجمهور نفسياً وسبق أن خضعت لأكثر من ثلاث عمليات الفترة الماضية ولكنها لم تكشف عنها.

وكشفت مديرة أعمال أنغام راندا رياض عن مرضها بنشر صورة لها من المستشفى، وأشارت إلى أن أنغام خضعت لجراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى متأثرةً بآلام شديدة ازدادت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف كانت تتحملها طوال الفترة الماضية.

وفي جانب آخر، تعيش أنغام حالة من النشاط الفني، حيث احتفلت بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “لوحة باهتة”، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، والتي طرحتها منذ أيام عدة وتخطت حاجز المليون مشاهَدة في فترة قصيرة، كما طرحت أغنية و”نفضل نرقص” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، وكسرت الأغنية حاجز الثمانية ملايين ونصف المليون مشاهَدة، بجانب أغنية “برضو بتوحشني” مع الفنان وائل كفوري.