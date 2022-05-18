انت الان تتابع خبر العثور على جثة ممثلة هندية معلقة على النافذة.. كيف قتلت اليكم التفاصيل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عُثر على جثة الممثلة الهندية ساهانا معلقة في منزلها في ولاية كيرالا، تزامناً مع عيد ميلادها الثاني والعشرين.

وكان قد مرّ على زواج شاهانا وسجاد العام ونصف العام، وخلال تلك الفترة لم تكن تعيش حياة سعيدة، فقد كان يضايقها من أجل الحصول على المال وفي تفاصيل الحادث، ذكر موقع “بينك فيلا” الهندي أن جار ساهانا وسجاد، كان أول من لاحظ أن خطباً ما في الشقة، بعدما سمع سجاد يصرخ طلباً للمساعدة مدعياً أنه وجد ساهانا متوفاة، وحال وصوله إلى المنزل رأى الممثلة راقدة على حجره من دون حراك؛ ما دفعه للاتصال بالشرطة.

ولاحقاً، كشفت التحقيقات الأولية للشرطة في الهند، أن وفاة عارضة الأزياء والممثلة الهندية ساهانا، هو الانتحار.