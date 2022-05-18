انت الان تتابع خبر الانتهاء من مونتاج أزمة منتصف العمر لـ ريهام عبد الغفور وكريم فهمي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتهى المخرج كريم العدل، من تصوير مسلسله الجديد "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، بطولة ريهام عبد الغفور وكريم فهمى، حيث دخل كريم مراحل المونتاج الأخيرة في المسلسل، ومن المقرر أن يعلن صناع العمل عن موعد عرضه خلال الفترة المقبلة.مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمى قصة حب.

وتعيش ريهام عبد الغفور حالة من النشاط على مستوى دراما المنصات إذ تشارك فى أكثر من مسلسل للعرض على إحدى المنصات الرقمية، الأول هو "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، ويخرجه محمد بكير.

كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل آخر بعنوان "قانون العمل" من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته إياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف وكذلك كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "منعطف خطر" المكون من 15 حلقة وبطولة باسل خياط ومحمد علاء وإخراج السدير مسعود.