انت الان تتابع خبر أكثر أكلة يحبها الزعيم ومشروب لا يحبه.. تفاصيل حياته تكشفها سارة عادل إمام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده أمس الثلاثاء 17 مايو 2022 وتم فيه الـ 82 عاماً، وهو من مواليد يوم 17 مايو 1940، ويعتبر هو واحد من أهم وأبر نجوم الفن والدراما المصرية والعربية، ويوجد لديه مسيرة فنية كبيرة مليئة بالنجاحات العظيمة.

سارة عادل إمام تكشف عن دلع والدها لها

وكشفت أبنه الزعيم الوحيدة سارة عادل إمام عن العديد من التفاصيل الدقيقة في حياته، وتحدث في أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة لها قائلة “بابا يدلعني ويقولي (ساسو)، ومامتي هي اللي كانت متابعة معايا مين صحابي ورايحة فين وجاية منين، وكانت بتقول لبابا”.

ابنه الزعيم الوحيدة تقربت منه في الجامعة

وأضافت سارة قائلة “طوال عمري وأنا صغيرة، أبويا بالنسبة لي الرهبة والخوف.. لو عايزة حاجة منه لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروحله، لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إني قربت منه أكتر وأدخل أتكلم معاه وأحكيله على اللي بيضايقني، وأخد نصايحه”.

أكثر أكلة يحبها الزعيم ومشروب لا يحبه

وتابعت قائلة “أكتر أكلة بابا بيحبها هى الملوخية وماما اللي بتعملها، وبيحب يشرب الشاي، ومش بيحب يشرب القهوة، وبيحب الحلويات جداً”.