انت الان تتابع خبر عاجل.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام يوم عيد ميلاده.. تم الـ 82 عاماً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لم يظهر الزعيم عادل إمام منذ فترة طويلة سواء على الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الأعمال الفنية، وذلك في يوم عيد ميلاده الـ 82 عاماً وهو الذي احتفل به اليوم الثلاثاء 17 مايو وهو الظهور الأول له بعد فترة طويلة من الغياب

أحدث ظهور للزعيم عادل إمام يوم عيد ميلاده

وقام واحد من العاملين مع الزعيم عادل إمام وهو الذي يدعى عادل إمام، على نشر واحدة من الصور الجديدة التي تجمعه مع الزعيم، وكشف أن هذه الصورة تم التقاطها معه اليوم داخل محل إقامته في فيلته الخاصة داخل منطقة المنصورية.

تفاعل الجمهور مع صورة عيد ميلاد عادل إمام

وسريعاً تفاعل مع صورة عيد ميلاد عادل إمام الجمهور بشكل كبير، وخاصة وأنهم لم يروه منذ فترة طويلة، وآخر أعماله كان مسلسل “فلانتينو” وهو الذي شارك به في السباق الرمضاني لعام 2020، وأيضاً شارك معه الكثير من الفنانين ومن أبرزهم دلال عبد العزيز.

عادل إمام