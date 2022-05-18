انت الان تتابع خبر سامح عبد العزيز كشف حقيقة تدخل ياسمين صبري في الشادر اتفرج ماذا قال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في تصريح خاص لموقع الفن قال المخرج ​سامح عبد العزيز​ والذي أعلن عن مسلسله الجديد "الشادر" والذي تقوم ببطولته الممثلة ​ياسمين صبري​ بأن ما يقال عن تدخلها في كل تفاصيل العمل غير صحيح وشائعة، وأضاف بأن العمل حاليا في مرحلة التحضيرات الأولى التي تجمعه بالمؤلف وياسمين صبري واختيار باقي الأبطال المشاركين وتابع أن أحداث العمل تدور في إطار الدراما الشعبية، داخل إحدى شوادر السمك،

ويكون لبطلة العمل ياسمين دورا واضحا فيه، وكذلك تضم الأحداث جانب خفي عن حلقات بيع السمك والمزادات التي تحدث داخلها بشكل يومي، ويتم الربط في الأحداث بالصيادين الذين يأتون إلى هذا الشادر.

الجدير بالذكر أن مسلسل الشادر من تأليف مصطفى حمدي، وهو مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات الرقمية