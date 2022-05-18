انت الان تتابع خبر اتفرج تيم حسن يشوق متابعيه من جديد لفيلم الهيبة ويكشف عن موعد العرض!? والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شارك الممثل السوري ​تيم حسن​ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مو كواليس فيلم الهيبة مشوقا متابعيه له.وكشف تيم عن اقتراب موعد عرض العمل حيث أرفق المنشور بتعليق: "فيلم الهيبة قريبآ إن شاء الله في الصالات يارب يعجبكم".

وسيكون الفيلم ختاماً لسلسلة "الهيبة"، وهو من إخراج ​سامر البرقاوي​، ويتم تصويره كاملاً في تركيا، وتلعب دور البطولة إلى جانب الممثل تيم حسن الممثلة زينة مكي إلى جانب مجموعة كبيرة من الممثلين.

وكانت كشفت شركة الصباح المنتجة للعمل أنها تسعى لإنهاء تصوير الفيلم في شهر ايار، ليتم عرضه بعد عيد الأضحى المبارك في صالات السينما العربية.