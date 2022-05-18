انت الان تتابع خبر نجمة شهيرة تتلقى وردة من مجهول فهل تعلن إرتباطها قريباً اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العمير فيديو أثارت من خلاله الجدل في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وظهرت إيمان بالفيديو بكامل أناقتها وهي تتلقى وردة من يد مجهول ما أثار بين المتابعين الذين تسألوا حول ما إذا كانت قد إرتبطت.

وكانت إيمان نشرت مؤخراً صورة، وبعد ساعات قليلة على نشرها، قامت بحذفها بعد التعليقات التي تلقطها بسبب الفلتر القوي الذي إستخدمته والذي إعتبر البعض أنه أخفى ملامحها.

وكانت إيمان قد أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين بعد ظهورها بصورة نشرتها في صفحتها بشعر قصير.

وإعتبر البعض أن تخلي إيمان عن شعرها الطويل، هو خطوة تتطلب شجاعة من المرأة، إذ مدح عدد كبير من المتابعين جمالها، معتبرين أن القصة قد لاقت بها.