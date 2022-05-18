انت الان تتابع خبر اتفرج صورة لهنادي مهنا قبل وبعد إنقاص وزنها حديث المتابعين لن تتوقع النتيجة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية هنادي مهنا ما قبل وبعد إنقاص وزنها ما شكل صدمة كبيرة لكثر.وفي الإطلالتين ظهرت هنادي بكامل أناقتها وكانت الصورة مصدر أخذ ورد بين البعض الذين إعتبروا أنها خسرت الكثير من وزنها وأن عليها أن تستعيد بعض الكيلوغرامات، والبعض الأخر إعتبر أنها في كل حالاتها أنيقة وجميلة.

أما من الناحية الجمالية، فتركت هنادي مهنا شعرها منسدل على كتفيها، وردته عن وجهها إلى الوراء، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمال ملامحها.

وتفاعل المتابعين معها بشكل كبير، مشبهينها بالأميرات الإغريقيات.