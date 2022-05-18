انت الان تتابع خبر في عيد ميلاده.. لماذا رفض الزعيم المشاركة في مسرحية العيال كبرت.. السبب غير متوقع اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 82، والذي قدم مئات الأعمال الفنية للسينما والدراما والمسرح، والتي صنعت نجوميته الكبيرة وجعلته أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

ورفض الزعيم تكرار التجربة معهم في المسرحية الجديدة التي بدأوا التحضير لها وقتها وهي العيال كبرت، وكان السبب صادم وقتها وهو أنه يريد أن يصبح بطل مطلق، وعندما عرض عليه وقتها تحويل المسلسل الإذاعي حدوتة الأرنب سفروت، لعمل مسرحي يحمل اسم شاهد مشافش حاجة وافق على الفور.

وكان التحدي أمام الزعيم في هذا الوقت هو مشاركة الفنان الكبير عمر الحريري في العمل، والذي كان يعتبره من أهم النجوم في ذلك الوقت، وكانت أمنيته ان يوافق على تقديم دور المفتش، وبعد عرض العمل كشف الزعيم في أكثر من لقاء له أن الحريري كان من أهم عوامل نجاح المسرحية.

ورغم أن مسرحية العيال كبرت كانت تضم عدد كبير من النجوم بحجم سعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وكريمة مختار، إلا أن عادل إمام نجح بمفرده في مواجهة الانتقادات في ذلك الوقت، وأثبت أنه قادر على الوقوف أمام الجميع، وكان النجاح الساحق للعرض عند بدء عرضها تلفزيونيًا، ومازال ينتظرها المشاهدين بشغف كبير حتى اليوم.