انت الان تتابع خبر ظهور مروع للزعيم عادل إمام اليوم في احتفاله بعيد ميلاده الـ 82.. لن تصدق كيف اصبح بعد أن غدر به الزمان اتفرج صور! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده وسط أصدقائه وأهله وأحفاده ، ونشر مدير أعمال الفنان القدير صورة تجمعه مع الزعيم فى يوم احتفاله بعيد ميلاده فى أحدث ظهور للزعيم. ومن جانبه أكد المنتج الفني عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام أن حالته الصحية بخير، ويتواجد حاليًا داخل منزله بالقاهرة.

وكان أخر أعماله مسلسل "فالنتينو" الذى شاركه في بطولته كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.