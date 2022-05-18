مرتضى منصور يعلن عدم لعب الزمالك في استاد القاهرة وإيقاف مستحقات اللاعبين بسبب النتائج

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز على استاد القاهرة، عقب الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف.

ونشر رئيس نادي الزمالك، بيانًا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء كالتالي: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكان مجلس الإدارة خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية، كتابيًا بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات فريق الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

و كان مجلس إدارة الزمالك قد حصل أيضًا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت، على إقامة المباريات علي أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر.

وحتى الآن لا تعلم إدارة نادي الزمالك السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات، في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألف من جمهوره على الفور يتم الموافقة له، وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة، كان الرد: “طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف”.

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة أمام نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشر من الدوري.