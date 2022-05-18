انت الان تتابع خبر خبر عاجل : وفاة بطل مسلسل عروس بيروت بطريقة بشعة ومفاجئة.. لن تتخيل من يكون.. اتفرج !! (صورة) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر مشهد موت آدم بطل مسلسل عروس بيروت ضمن الحلقة 26 من الموسم الثالث، الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر الجمهور عن صدمته من هذا السيناريو،

هذا وكان قد نشر الفنان ظافر العابدين مؤخرا صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها من كواليس مسلسل عروس بيروت، مما اثار اعجاب متابعيه،

كما أعلن عن تفاصيل أحداث المسلسل التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة، وأكد ان أحداث الجزء الثالث ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد وفاة ليلى ضاهر، وقال: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".