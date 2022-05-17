انت الان تتابع خبر أخبار مقلقة عن الحالة الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة.. النجم يدخل المستشفى للمرة الثالثة اليكم ماحدث! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية صباح اليوم الثلاثاء، تطلب نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري مرة أخرى.

وكانت سحر عبد الرحمن أبو زهرة قالت في تصريح خاص لـ "الطريق" وقت خروج والدها الفنان الكبير الشهر الماضي من المستشفى: "يستكمل علاجه في المنزل ولكنه محتاج علاج طويل شوية بس أملنا في ربنا كبير".

ولكن بعدها بأيام عاد الفنان عبد الرحمن أبوزهرة للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، وهذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها للعناية المركزة بعد أن غادر المستشفى أول أمس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مشاركته في بطولة فيلم أهل الكهف برفقة كوكبة من النجوم مثل محمود حميدة، خالد النبوى، غادة عادل، مصطفى فهمى، ريم مصطفى، محمد ممدوح، صبري فواز، والعمل سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، والإخراج لـ عمرو عرفة.