رأي أحمد حلمي في رقص أحمد سعد على الحركة دي: عليه هزة وسط باليرينار

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الرياض - احمد صلاح - ام الفنان أحمد حلمي بالكشف عن الكواليس الخاصة بإطلاقه تحدي رقصة “الحركة دي”، وهي التي جاءت في أحدث أفلامه الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2022.

أحمد حلمي يتحدث عن قيامه برقصة الحركة دي

وتحدث الفنان أحمد حلمي في لقائه مع برنامج ” ET بالعربي”، وقال “أنا الحقيقة مليش في الرقص وهتلاقيني برقص زي الأهبل في الأغنية. أتكلمت مع المخرج وقلت له إني لا أملك توافق عضلي عصبي، وبعدها جت في دماغي فكرة، يا جماعة متلحقونا بحركة للأغنية”.

رأي أحمد حلمي في رقص أحمد سعد على الحركة دي

وعلق حلمي على مشاركة أحمد سعد على راقصة الحركة دي، قائلاً “أنا بحبه جداً كفنان وبني آدم، هو على طبيعته وهلهلي، وفاجئنا بالحركة دي، سخسخت على روحي من الضحك، حاولت أعمل حركة أحمد سعد واكتشفت إنها صعبة، دا عليه هزة وسط باليرينا، فشلت فيها وهربت