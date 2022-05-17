انت الان تتابع خبر حالة الفنان توفيق عبد الحميد الصحية: ضرورة التدخل الجراحي والعلاج الطبيعي الحل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرص الفنان توفيق عبد الحميد على إزاحة الستار والكشف عن تفاصيل حالته الصحية، وتسأل عنها الكثير من محبيه في كل مكان، وذلك يأتي بشكل خاص بعدما قرر الاعتزال بسبب أنه يعاني من بعض المشاكل الصحية.وكتب الفنان توفيق عبد الحميد عن أزمته الصحية على حساب الفيس بوك الخاص به، قائلاً “صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي بس فى أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة أتابع العلاج، وربنا كريم دعواتكم والله ربنا بيتسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم”.

قرار رجوع عبد الحميد للتمثيل يتوقف على صحته

وأكد عبد الحميد في وقت سابق أن قرار عودته إلى التمثيل مرهون على حالته الصحية، وذلك لأنه يعاني في الوقت الحالي من انزلاق غضروفي والتهاب في الأعصاب، وأضاف أنه يعاني من المشاكل الصحية، وأنه يشكر الله سبحانه وتعالي على كل حال.