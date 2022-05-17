انت الان تتابع خبر لن تتخيل ماهي مهنة سعد لمجرد قبل الشهرة.. والمفاجأة في ثروته التي فاقت كل التوقعات! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - يعتبر النجم المغربي سعد لمجرد من أشهر الفنانين العرب الموسيقيين، كما أنه أخد شعبية كبيرة تقريبا مباشرة بعد أغنية أنت باغية واحد وأغنية لمعلم التي قارب وصول المليار مشاهدة على موقع يوتيوب.

وظهر سعد المجرد في الصورة وهو يقوم برص ألواح من الأحجار بشكل متناسق ولصقها معاً بواسطة مواد البناء حيث كان يقوم بمساعدة عمال البناء، وكتب في تعليقه عليها: "هذا أول عمل زاولته خلال تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية".

وانهالت التعليقات على النجم المغربي مشيدة بتواضعه ومهاراته وحبه للعمل، علماً بأنه كان قد سافر للولايات المتحدة منذ حوالي 10 سنوات في مغامرة بحث من خلالها عن النجاح والشهرة قبل أن يحقق بالفعل النجاح خلال السنوات التالية.

وبحسب اختصاصيين وماليين، فقد أكدوا أن ثروة سعد لمجرد تتراوح بين الأرقام التالية بالدولار الأمريكي، 5 مليون دولار إلى 10 مليون دولار.