جلسة تصوير جديدة لـ هيفاء وهبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:30 مساءً - خضعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، لجلسة تصوير جديدة شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".

وتألقت هيفاء، فى الصور بإطلالة جديدة وساحرة، حيث ارتدت بلوفر باللونين الأبيض والأسود، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة، كما اعتمدت مكياج هادئ أبرز أنوثتها.

يذكر أن، أحدث أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل «أسود فاتح»، بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

ومن ناحية أخرى، انتهت الفنانة هيفاء وهبى من تصوير المشاهد الخارجية لفيلمها «رمسيس باريس» فى العاصمة الفرنسية باريس والذى تعود من خلاله للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم «حلاوة روح»، الفيلم من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتعاود تصوير مشاهدها فى القاهرة بداية مارس القادم.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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