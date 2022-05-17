انت الان تتابع خبر صورة نادرة من زفاف أيمن زيدان ونورمان أسعد.. لن تتخيل كيف كان شكلهما! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اجتاحت صورة نادرة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبيّنت أنها قديمة جدًا،تعود إلى زفاف أيمن زيدان، الممثل السوري وطليقته نورمان أسعد المعتزلة.

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة وقديمة جدًّا عن الممثل السوري أيمن زيدان في زواجه من طليقته نورمان أسعد، الممثلة السورية المعتزلة، فحنّ الكثير من المتابعين إلى هذا الثنائي، مؤكّدين أن شكلهما لم يتغير كثيرًا.من جهةٍ أخرى، أيمن في الفترة الأخيرة ينشر الكثير من هذه الرسائل التي تقلق محبيه وهو يقول أنها خواطر لا أكثر لكن وضعه النفسي بالتأكيد ليس جيداً.

من جهةٍ أخرى، شارك الممثل السوري أيمن زيدان صورة له قبل 38 عاماً حيث صدم الجمهور بظهور تغبّر كبير في شكل وجهه وملامحه طيلة هذه السنوات.

صورة تغيّر شكل أيمن زيدان ظهرت بجانب إعلان لمسرحية كان يتولى الإشراف عليها وهي من تأليف الراحل محمد الماغوط وعلق أيمن على الصورة.