انت الان تتابع خبر شام الذهبي كشف عما يضايقها في زوجها.. لن تصدق ما فعل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علقت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، علي صورة جديدة لها مع زوجها و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة “لقد وعدتني بأن تريني العالم ... وقد فعلت ذلك أنت أفضل رفيق سفر على الإطلاق، بصرف النظر عن الأوقات التي تضايقني فيها بسبب اكلك الكثير "أنا أحبك”.

قوتك اللي قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هي اللي طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح. شلون بتقدري تحولي كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شيء هي معجزة؟! شلون بتقدري اتسامحي بعد وتتسامحي مع القسوة والظلم البشري الشرير؟".