توفيق عبدالحميد يكشف ضرورة التدخل الجراحي في حالته وتفاصيل عودته للمسرح

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان توفيق عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالته الصحية، وفي نفس الوقت تجهيزه لعمل مسرحي جديد.

وكتب عبد الحميد، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “صباح الخير.. الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة”.

أضاف: “أتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة، وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير، وربنا كريم”.

تابع: “وفي نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي”.

اختتم: “دعواتكم والله، ربنا ييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال، بحبكم”.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، أعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا، فور انتهاء تصوير مسلسل “يوتيرن” الذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل “يوتيرن” شهد عودة النجم توفيق عبدالحميد بعد غياب دام أكثر من 12 عاما عن الدراما التليفزيونية.

“يوتيرن” من بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.