نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أسرة حسني مبارك تصدر بيانًا اليوم عن الإجراءات القضائية الدولية الناجحة الخاصة بهم على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أن الأسرة ستصدر اليوم، بيانًا مهمًا حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي علي تويتر: أسرة الرئيس مبارك تصدر بيانًا اليوم الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بهم.

وكان المدعي العام السويسري، أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك.

ووفقًا لبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك حسب البيان.

كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي – النيابة العامة – في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.

وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي.

وذكر البيان أنه تم رفض جميع الشكوك حول أي نشاط إجرامي، بالإضافة إلى ذلك، منح مكتب المدعي العام تعويضًا قدره 270 ألف فرنك سويسري – لاسترداد التكاليف القانونية.

كما علق جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار المدعي العام السويسري بغلق التحقيقات في القضية التى استمرت 11 عامًا، والمتعلقة بأمواله وشقيقه علاء مبارك في سويسرا.

وقال جمال مبارك وفق بيان صادر عن مكتب مينج هالبري برجر أنودي للمحاماة السويسري: لقد جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها.

وأضاف: جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية.