انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تسرق الأضواء بظهور ولع الجمهور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة السورية نشرين طافش لجلسة تصوير بمعبد الأقصر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهرت مرتدية ملابس مشجرة مكشوفة من منطقة الصدر والبطن، مع استخدام القليل من المكياج، وربط شعرها علي ظهرها.

وقامت نسرين طافش بمشاركة هذه الصور علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات والصور معلقة :معبد الأقصر .وحصلت نشرين طافش علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل جماالك- قمر بتجنني-جميلة جدا ورقيقة جدا – ملكة- ايه الحلاوة دي يا عسل-انتي أجمل نساء الدنيا يا نسرين طافش