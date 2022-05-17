انت الان تتابع خبر اتفرج – سلمي أبو ضيف “فجرت” السوشيال ميديا بـ”النيو لوك” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف بنشر صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت سلمي أبو ضيف بنيو لوك جديد حيث قامت بوضع الكثير من المكياج مما جعلها اطلالة جذابة للغاية مع ترك شعرها علي جسدها.وشاركت سلمي أبو ضيف بكثير من الأعمال الفنية خلال السباق الرمضاني السابق مثل مسلسل راجعين يا هوي والاختيار 3، حيث اشاد الجمهور بجميع أدوارها، علي الرغم من الانتقادات الكثير التي تنالها بسبب الاطلالات المثيرة التي ترتديها بين الحين والأخر.