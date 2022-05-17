انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تهدد بناتها " هسيبلكم البيت وأمشي" .. وهـذا السبب ؟! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفـت الفنانة نانسي عجرم تفاصيل كثيرة عن حياتها الخاصة لأول مرة وخصوصاً ما يتعلق بعلاقتها ببناتها الثلاث وطريقة وأسلوب تربيتها لهن.

وخلال حديثها في برنامج "قول يا كبير" على إذاعة "إنرجي"، قالت نانسي عجرم إنها أم تقليدية وتقوم بالأشياء الاعتيادية التي تقوم بها بقية الأمهات مع بناتها.

ولفتت نانسي عجرم إلى أنها تستخدم التهديد مع بناتها كما تفعل كل الامهات وقالت: "بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي لما بيكون في ضغط كبير في البيت.. مش بس الأم المصرية بتعمل كده.. اللبنانية كمان".

كما كشفت نانسي عن شخصية بناتها الثلاث حيث أن ابنتها الكبرى "ميلا" هادئة جداً وتحب النوم والراحة، أما ابنتها الوسطى الوسطى "إيلا" فتمتلك ميولا فنية وتحب الطبخ والغناء والرسم، أما ابنتها الصغرى "ليا" فهي عنيدة للغاية وتحب الضجيج.

وأشارت إلى أنها أم تقليدية في التعامل مع بناتها وتجبرهن على أكل الوجبات التي لا يحبونها.

وختمت بقولها: "أعثر أشيائهن الضائعة وأنا أردد عبارة لو قمت وجبتها لكم"، والتي ترددها كل الأمهات.