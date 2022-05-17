اَمبر هيرد تكشف عن فضائح شهر العسل وحقيقة وضع “فضلاتها” على السرير

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ابو ظبي - احمد الجزار - عاد الثنائي المثير للجدل، جوني ديب وآمبر هيرد إلى منصة الشهود في ولاية فرجينيا، حيث ينظر أعضاء هيئة المحلفين في دعوى التشهير التي رفعها الزوجان السابقان ضد بعضهما.

وفي جديد القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، أبلغت الممثلة الأميركية الشقراء، هيئة محلفين، أمس الاثنين، بأن زوجها السابق بطل “قراصنة الكارايبي” دفعها للارتطام في جدار ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار سريع.

خمور.. ومخدرات

كما أوضحت أن “علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات”، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وتابعت بطلة فيلم “أكوامان” أنه “صفعها على وجهها ورطمها في الحائط مرارا في عربة النوم بالقطار”، وأبلغت هيئة المحلفين بأنه نزع قميصه ولفه حول رقبتها.

وأردفت: “استيقظت في صباح اليوم التالي والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي”.

عرضت محامية آمبر هيرد، خلال المحاكمة صور لكدمات تظهر على الجانب الأيمن من وجه آمبر هيرد وأسفل عينها، اتهمت آمبر هيرد جوني ديب بضربها بالهاتف على وجهها حتى انكسر الهاتف، كما اتهمته بتمزيق قميصه ولفه حول رقبتها في محاولة لخنقها.

حقيقة ترك فضلاتها على السرير

ونفت آمبر هيرد الواقعة الأشهر في فترة زواجها بالممثل جوني ديب، وأكدت آمبر أمام المحكمة بأنها لم تتغوط على سرير جوني ديب، وأن الكلب هو من فعلها قائلة: “هذا ليس مضحكًا، هذا مقزز.. لماذا تفعل امرأة بالغة ذلك.. ولم أقصد أن يكون مقلبًا.. حياتي كانت في حالة انهيار.. وكان قد تم الاعتداء عليَّ في عيد ميلادي الـ٣٠ على يد الشخص الذي أحبه”.

استئناف المحاكمة

وتستأنف اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة جوني ديب وطليقته آمبر هيرد في قضية تشويه السمعة، ومن المقرر أن يعتلي المنصة في تلك الجلسة عدد من الشهود ليتحدثوا عن القضية، هم جوني ديب، وآمبر هيرد، بالإضافة إلى شقيقة آمبر هيرد”ويتني”، والممثلة إيلين باركن.

ومن المتوقع أن تكشف تلك الجلسة عدة مفاجآت، ورد جوني ديب على اتهامات طليقته آمبر هيرد في آخر جلستين للمحاكمة.

وتزوج الثنائي في شهر فبراير من عام 2015، وقضيا شهر العسل على متن قطار الشرق السريع في شهر يوليو من ذلك العام، بعد أن أنهى ديب تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي التي كان بطلها.

في المقابل، أدلى ديب بشهادته في وقت سابق، إذ أكد أنه لم يضرب هيرد أبدا، وقال إنها من كانت تلجأ للعنف في علاقتهما.

تشويه سمعة

ويقاضي ديب، البالغ من العمر 58 عامًا، هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار، قائلًا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.

في المقابل، رفعت هيرد دعوى قضائية مضادة تطلب 100 مليون دولار، قائلة إن ديب شوه سمعتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقال نجم هوليوود إن مزاعم هيرد جعلته يخسر “كل شيء”، فقد عُلّق الجزء الجديد من قراصنة الكاريبي، وجرى استبدال ديب في سلسلة أفلام “فانتاستك بيتس” أو وحوش رائعة، وهو امتداد لسلسلة أفلام “هاري بوتر”.