انت الان تتابع خبر أمل الأنصاري تنفي هذا الخبر المتعلق بأختها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ​أمل الأنصاري​ أخباراً إنتشرت عبر بعض الحسابات وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متعلقة باعتزال شقيقتها الفاشينيستا فاطمةواستنكرت أمل، في ردها على متابعة عبر صفحتها الخاصة، تداول مثل هذه الشائعة، مؤكدة أنها ”ليست صحيحة“، ومشددة على ضرورة أخذ الأخبار منهن فقط، مطالبة بالتوقف عن تداول الشائعات.

وكانت متابعة قد هنأت أمل باعتزال شقيقتها فاطمة الأنصاري، ملمحة إلى أمنيتها في اعتزال أمل كذلك؛ ما دفع أمل لنفي خبر الاعتزال. وكانت الأنصاري قد إعترفت بأنها تعاني من التعليقات السلبية التي تؤذي مشاعرها في بعض الأحيان، مؤكدة أنه من الطبيعي أن تصادف الكثيرين من أصحاب النوايا والقلوب السيئة والحسودين لها وفق تعبيرها.