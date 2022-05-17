انت الان تتابع خبر جمال سليمان يفتح قلبه ويعترف عن مهنته قبل الشهرة.. لن تصدق ماذا كان يعمل!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استعاد الفنان جمال سليمان ذكريات فترة عمله وهو طفل صغير في الحدادة والنجارة. وكان ذلك خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة".

وأضاف، عملت في أحد المطابع وكنت لمدة 3 سنوات أنام فيها وهذا ساعدني على قراءة الكثير من الكتب في كافة المجالات.

وخلال اللقاء كشف جمال سليمان عن الشخصية التي يتمنى تقديمها.

وقال جمال سليمان: أتمنى تقديم شخصية "ابن خلدون" هو شخصية عظيمة وتستحق أن نقدم مسلسلا عنها.يذكر أن جمال سليمان شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "مين قال".