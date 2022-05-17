انت الان تتابع خبر مين هو قدوتك في التمثيل؟ فاروق الفيشاوي أجاب بدون تردد.. لن تتوقع من هو!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الحاوي" الذي استطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ السينما والتليفزيون المصري، وبموهبته الرائعة في التمثيل كان قادرًا على تجسيد عشرات الشخصيات المختلفة منها القرداتي والسايس والضابط والقاتل والخائن والمعاق ذهنيا، إنه الفنان فاروق الفيشاوي.

وكان من الطبيعي أن يقدم شخصياته بكل هذا الإبداع والإتقان، حيث أمتلك موهبة لا خلاف عليها، وإضافة إلي ذلك أنه اتخذ من وحش الشاشة فريد شوقي قدوة له، وأعتبره أبا وأخا وأبنا، فتعلم منه التنوع في الشخصيات، حيث كشف عن ذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها ”صاحبة السعادة”، قائلاً: "الملك فريد شوقي، كان ملك ملك الحقيقة، عملنا حاجات كتير مع بعض، كنا ثلاثي الأستاذ فريد شوقي وبوسي وأنا، عملنا تريو أفلام كده مع بعض، يكن بعدها بقي بقيت أنا والملك، كان من ضمنها قضية عم أحمد".

وأضاف: "أنا كنت بعتبر الملك فريد شوقي بالنسبة ليا هو أبويا وأخويا وأبني في نفس الوقت، لأنه الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعشها معانا، ومع كل الناس، كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي".