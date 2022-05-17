هدى الأتربي تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث إطلالتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:25 مساءً - أشعلت الفنانة هدى الأتربي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها .

أطلت هدى الأتربي بإطلالة ساحرة ، حيث ارتدت فستان أحمر أنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الساحر ، واطلالتها الرائعة .

يذكر أن اخر اعمال الفنانة هدى الأتربي مسلسل "شارع 9" ، والعمل يشارك في بطولته رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، رانيا ملاح، حسام فاروس، يسرا مسعودي، كلوديا، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، ومي شاهين، وبوسي سمير وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.