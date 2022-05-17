انت الان تتابع خبر 3 أخطاء كبيرة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي محدش خد باله منها اتفرج ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة على عرضه، تداول البعض مجموعة من الأخطاء التمثيلية لأبطاله وفريق عمله.مشهد بحث عبدالوهاب عن شيخ المسجد في أحد مشاهد الحلقات النهائية للعمل، ظهر الفنان محمد رياض، والذي يجسد دور "عبد الوهاب" نجل "عبد الغفور البرعي"، وهو يبحث عن شيخ المسجد الذي اعتاد على زيارته والحديث معه بإحدى الزوايا الصغيرة بالجامع، حيث بدا "رياض" وهو ينظر للسجادة الموضوعة بالمكان في أثناء بحثه عن الشيخ.

فالفنانة ناهد وشدي من مواليد عام 1956، في حين أن عبلة كامل من مواليد عام 1960، كذلك الفروق العُمرية بين "رشدي" وكل من الفنانين نور الشريف وياسر جلال.ظهور حنان ترك بزي واحد في مشهدين متناقضين كما ظهرت الفنانة حنان ترك في أحد المشاهد وهي ترتدي قميصًا ملونًا طويلًا داخل البيت، وعلى النقيض ظهرت بالقميص ذاته في مشهد آخر، فجاءت التعليقات: "حنان ترك في نص المسلسل كانت لابسة عباية بيت في حلقة عيد ميلاد بنت الوزير، وفي آخر المسلسل نفس العباية حولتها لبلوزة خروج".

وتدور أحداث "لن أعيش في جلباب أبي" في إطار درامي اجتماعي، وشارك في بطولته، نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ياسر جلال، وتأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج أحمد توفيق.