انت الان تتابع خبر هذه السيدة العجوز كانت أجمل فنانة في تاريخ السينما المصرية وعانت من التشرد أواخر عمرها في دار العجزة.. لن تتوقع من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -وطوال مسيرة آمال فريد الفنية ابتعدت آمال عن أدوار الإغراء وكانت من الفنانات الملتزمات، وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققتها إلا أن نهايتها كانت مآسوية.

وعانت آمال في الفترة الأخيرة من حياتها من ضيق اليد، حتى أنه سربت صور لها وهي وحيدة تعاني من التشرد في احد الكافيهات الشهيرة بمنطقة وسط القاهرة.

فيما قامت نقابة الممثلين في التواصل معها ومتابعة حالتها الصحية حيث خضعت لعلاج اكثر من مرة بسبب مشاكل صحية، كما تعرضت لكسر في منطقة الحوض اثر في قدرتها على الحركة.وظهرت بعد ذلك آمال فريد في بعض البرامج وصدمت الجمهور بتغير كامل في ملامحها بسبب الشيخوخة . ودخلت آمال المستشفى حتى توفيت عام 2018 بعد أن كشفت أن سبب اعتزالها الفن هو ظهور موجة الأفلام التجارية.