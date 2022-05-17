انت الان تتابع خبر تصرف غريب من الفنان محمد منير في مراسم جنازة ابن شقيقته.. فاجئ الجميع لن تتوقع ماذا عمل اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ولم يخرج الفنان محمد منير الخروج من سيارته، خلال أداء صلاة الجنازة على ابن شقيقه الراحل، وظل متواجداً داخل سيارته بسبب الظروف الصحية التي يمر بها.وظل الكينج يراقب صلاة الجنازة ويودع ابن شقيقته بنظرات مؤثرة من السيارة دون أن يشارك في الصلاة عليه.

وكان الكينج محمد منير عاد إلى القاهرة بداية الشهر الجاري من ألمانيا، بعد أن قضى فيها ما يقرب من 30 يوما شارك فيها في عدد من الحفلات، كما قام بعمل زيارة لفريق الأطباء الخاص به للاطمئنان على صحته.