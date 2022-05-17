انت الان تتابع خبر شيرين رضا تطيح بالرجال في خمس أعمال لها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ملأت أخبار وتصريحات الفنانة شيرين رضا حول الرجال وموقفها منهم الصحف مؤخراً، بعد ظهورها في برنامج حبر سري وعرض مسلسلها الأخير شغل في العالي الذي تؤدي فيه دور سيدة راقية نصابة، هدفها الآخذ بالثأر للنساء الذي تم خداعهم من قبل الرجال، ولكن الحقيقة أن المسلسل ليس أول أعمال الفنانة شيرين الذي تُظهر من خلاله غضبها الشديد من الرجال الخائنين و البذيئين، فقد استطاعت أن تؤكد على موقفها من خلال 5 أعمال أخرى، وهم فيلم كدبة كل يوم، ومسلسل لا تطفئ الشمس، ومسلسل حجر جهنم، ومسلسل ٦٠ دقيقة، بالإضافة إلى مسلسل البحث عن علا الذي ظهرت فيه بدور ضيفة شرف، وآخرهم كان المسلسل الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

ففي فيلم كدبة كل يوم لعبت شيرين رضا دور شريهان، أم العروسة، والتي سبق وتزوجت من ثلاث رجال، وهم فاروق الفيشاوي وبيومي فؤاد وطارق التلمساني، ولكن كل الزيجات باءت بالفشل، فتحاول شريهان أن تفعل كل ما بوسعها لإقناع ابنتها الإقلاع عن قرار الزواج، وخصوصا بسبب سن ابنتها الصغير.

وفي مسلسل لا تطفئ الشمس لفتت شيرين رضا الأنظار إليها بجرأتها، حيث قدمت دور رشا، وهي سيدة تمتلك معرضاً فنياً و تفعل ما يحلو لها دون الأخذ في الاعتبار ما يعتقده الآخرون، ولها علاقات متعددة بشباب أصغر منها عمراً، من بينهم أحمد مالك وأخوه في المسلسل محمد ممدوح.

أما في مسلسل حجر جهنم جسدت شيرين رضا دور صافي، والتي بمشاركة سيدتان أخريان، يلعب دورهم كندة علوش وأروى جودة، وضعت قنبلة في السيارة التي يستقلها الأزواج الثلاث، من أجل التخلص منهم بسبب سوء معاملة الأزواج لهن.

وجسدت شيرين رضا دور مريم المحامية في مسلسل 60 دقيقة، والتي تقوم بمساعدة ياسمين (ياسمين رئيس) في أن تنتقم من زوجها أدهم الطبيب النفسي الشهير بعدما اكتشفت اعتدائه جنسيا على أكثر من فتاة مستغلا صفته المهنية وحالة ضحاياه النفسية الغير مستقرة، ومن ضمنهم إمرأة أنهت حياتها بسببه بعد معاناة نفسية كبيرة.

تألقت أيضًا الفنانة شيرين رضا في مسلسل البحث عن علا، والتي ظهرت فيه كضيفة شرف، حيث لعبت دور سيدة مطلقة تضعها الصدفة في طريق علا (هند صبري)، لتعطي لها النصائح عن فوائد الطلاق وكيف أنه أفضل من الزواج برجل خائن، أو عنيف، أو بخيل، أو "ابن أمه".

وتلعب شيرين رضا في مسلسل شغل في العالي دور السيدة الراقية شيرويت، والتي تبدأ رحلتها في الأنتقام من الرجال من خلال قيامها بالعديد من عمليات النصب عليهم، بعد أن تعرضت للخيانة من قبل زوجها الذي استولى على كل ممتلكاتها أيضاً.