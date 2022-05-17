انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي تصل مدينة لفيف الأوكرانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وصلت أنجلينا جولي، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" للنوايا الحسنة، السبت، إلى مدينة "لفيف" غربي أوكرانيا.

وأكد ماكسيم كوزيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمدينة لفيف، في بيان، وصول الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي إلى المدينة، حيث التقت بعدد من الأطفال والمتطوعين.

وقال كوزيتسكي إن جولي التقت بعدد من الأطفال المصابين جراء الهجوم الصاروخي الروسي على محطة القطار في مدينة "كراماتورسك" شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية.

وأفاد بأن جولي زارت أيضا مدرسة داخلية، حيث التقت بالتلاميذ والتقطت صوراً تذكارية معهم، ووعدت بزيارتهم مرة أخرى.

وأضاف: "هذه الزيارة مفاجأة لنا جميعا".

وأشار إلى أن جولي تحدثت أيضا إلى عدد من المتطوعين الذين يقدمون المساعدة الطبية والنفسية في محطة السكك الحديدية الرئيسية في لفيف.

وقال كوزيتسكي إن جولي أكدت للمتطوعين أنها "كأم" تتفهم جميع التحديات المعقدة التي يواجهونها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمساعدة الأطفال، حسب البيان.

ومطلع ابريل/ نسيان الجاري، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط 39 قتيلا و100 مصاب من المدنيين جراء القصف الروسي على محطة قطار مدينة "كراماتورساك" شرقي البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.