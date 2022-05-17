انت الان تتابع خبر فيلما توك توك وكانيبال يتقاسمان جائزة إيمدغاسن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقاسم الفيلمان «توك توك» للمخرج محمد خضر من مصر، و«كانيبال» للمخرج رامين ساماني من إيران، جائزة مهرجان إيمدغاسن السينمائي للفيلم القصير الذي اختتم مساء الأحد في ولاية باتنة بشمال شرق الجزائر.

وفاز فيلم «المعركة الأخيرة» للمخرج ميار النوري من سوريا بجائزة لجنة التحكيم التي أشادت بشكل خاص بأفلام «شبشاق ماريكان» للمخرجة الجزائرية آمال بليدي، و«الطائر الصغير» للمخرج السعودي خالد فهد، و«نباح من أجل الحياة» للمخرجة العراقية كاردينا هيمن.

وحصل الإيراني بهزاد دوراني على جائزة أفضل ممثل في المهرجان عن دوره في فيلم «كانيبال»، فيما حصلت المصرية إلهام وجدي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في «توك توك». ونال الفلسطيني محمود أحمد جائزة الإخراج عن فيلمه «عود ثقاب» فيما ذهبت جائزة السيناريو مناصفة إلى فيلمي «الرابح» من روسيا و«شبشاق ماريكان» من الجزائر.

وحصل «الرابح» من روسيا على جائزة أفضل تصوير و«شكراً إلهي» من بريطانيا على جائزة المونتاج. وعرض المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «اللمسة» الثقافية تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية، على مدى أربعة أيام 29 فيلماً قصيراً من 24 دولة.

وكرم في حفل الختام الذي أقيم بالمسرح الجهوي في باتنة الممثلة الجزائرية مليكة بلباي الرئيسة الشرفية للدورة الثانية.