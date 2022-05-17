انت الان تتابع خبر العثور على جثة فنانة معلقة في مروحة السقف في عيد ميلادها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عثرت الشرطة الهندية على الممثلة ساهانا منتحرة في شقتها بمدينة كوزهيكود بالتزامن مع الاحتفال عيد ميلادها الثاني والعشرون.

ووفقا لما ذكرته صحف هندية فقد عثر على ساهانا معلقة في مروحة سقف وسط اتهامات لزوجها ويدعى سجاد بقتلها.

واحتجزت الشرطة الهندية زوج الممثلة الهندية بعد اتهامات ضده بالعنف المنزلي خاصة بعد سلسلة من الشجارات بينهما.

وكانت الممثلة الهندية قد احتفلت بعيد ميلادها الثاني والعشرين في اليوم السابق للعثور عليها متوفية.

بدأت ساهانا حياتها كموديل في الإعلانات وظهرت مؤخرا في دور صغير بفيلم تامبالي، وتزعم عائلتها بأن سجاد وراء مقتلها بسبب كثرة مطالبته لها بالمال وإدمانه على الخمر.

وأفادت مواقع هندية أن هناك شجارا وقع بين الثنائي حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من دار أزياء، ولا تزال قضيتها قيد التحقيق.