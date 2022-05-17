انت الان تتابع خبر مادلين طبرأحدثت جدلاً بالمايوه.. تعرضت للخيانة وترفض الزواج مجددا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مادلين طبر​ ممثلة ​لبنان​ية ولدت في 26 شباط/فبراير عام 1958 في العاصمة اللبنانية ​بيروت​. تخرجت من كلية الإعلام عام 1982 لتعمل بعدها في مجال الصحافة والإعلام.

دخلت عالم التمثيل ونالت شهرة في العالم العربي إستمرت لسنوات طويلة. شاركت في برنامج استوديو الفن في لبنان وهي في عمر التاسعة عشر. تميّزت مادلين طبر بالشخصية القوية فقد اعتادت منذ صغرها على تحمل المسؤولية لأنها أكبر اشقاءها وتلقت تربية قاسية من والدها الذي كان في السلك العسكري.

بعد تخرجها عملتمادلين طبركصحافية في مجلة "الشبكة". كما عملت مذيعة وشاركت بالدبلجة في بعض مسلسلات الرسوم المتحركة بفضل صوتها المميّز. شاركت في عالم الدبلجة بأعمال كرتونية مثل الشبكة والرحالة الصغير وعودة البطل ولعبة النساء ولبنى السريعة، وانطلقت بعدها نحو التمثيل. عرض عليها الممثل السوري دريد لحام مشاركته بطولة فيلم "كفرون" في العام 1990، من خلال شخصية نورا المعلمة وهي الشخصية التي ساهمت في شهرتها.

حلمت بالعالمية بلا أمل

بعد "كفرون"، سافرتمادلين طبرإلى ​أميركا​ حيث حلمت بالعالمية، وإلتقت هناك بالمنتج العالمي اللبناني الأصل ​ماريو قصار​ للمشاركة إلى جانب النجم سيلفستر ستالون لكنها لم تتمكن من الحصول على الدور. حاولت الوصول للمخرج فرانسيس فورد كوبولا لكن صغر سنها ونقص الخبرة حالا دون لقائه، لينتهي حلمها بالعالمية وتقرر العمل في مصر.

بداية مصرية مثيرة للجدل وأعمال تاريخية مهمة

شارك فيلم "كفرون" في ​مهرجان القاهرة السينمائي​، لتكون بداية انطلاقة جديدة لـمادلين طبرمن مصر، حيث بقيت بعدها لتشارك في عام 1993 في بطولة الفيلم الوطني "الطريق إلى ايلات" في مصر، حيث كانت المخرجة أنعام محمد علي تبحث عن وجه جديد غير مصري لتقديم شخصية البطولة النسائية لفدائية فلسطينية، وكانت ملامحمادلين طبرالأقرب للدور. وقد احدثت مادلين جدلاً لظهورها في أحد المشاهد بالمايوه.

بعدها بعام شاركتمادلين طبرأيضاً في مسلسل تاريخي "الفرسان" مع أحمد عبد العزيز وقدمت خلاله شخصية هند زوجة قطز فحققت قاعدة جماهيرية على المستوى الدرامي. اتقنت مادلين طبر تلاوة القرآن الكريم في سن مبكر، كما كانت تحب دراسة اللغة العربية.

شاركت بعدهامادلين طبرفي العديد من الأعمال منها "وداعا قرطبة"، "أيام المنيرة"، "سنوات الشقاء والحب"، "وجه القمر" مع فاتن حمامة، "ابن ماجة"، "مشوار إمرأة" مع نادية الجندين "أحلام في البوابة" أمام ​سميرة أحمد​، "حنان وحنين" مع ​عمر الشريف​، "محترم إلا ربع" ومسلسل "ريش نعام"، و"واحة الغروب".

الإنتاج إلى جانب التمثيل

تعترفمادلين طبرأنها لم تكسب من التمثيل مبالغ طائلة، فكان الحل الأمثل لها هو دخول عالم الإنتاج، فأسست شركة "فينيقيا" في بيروت حيث كانت تشتري الأفلام الأجنبية والمسلسلات المصرية وتبيعها، وبعدها أسست فرعاً آخر في مصر حمل الإسم نفسه من أجل انتاج العديد من المشاريع السينمائية.

ترفض الزواج مجددا وتعرضت للخيانة

تزوّجتمادلين طبرللمرة الأولى في عمر الثامنة عشر من المصور في التلفزيون اللبناني أندريه الخوري بعد قصة حب بينهما وكان يكبرها بأكثر من 15 عاماً لكنها إكتشفت خيانته لها مع زميلتها من الوسط الفني. تزوجت للمرة الثانية من علي فياض شقيق الإعلامي جمال فياض، لكن زواجهما لم يدم وأعلنت بعدها أنها لن تتزوج مجدداً.

تحلم بالحصول على الجنسية المصرية

أعلنتمادلين طبرأنها تتمنى الحصول على الجنسية المصرية، وستتقدم بطلب لهذه الغاية وليس من خلال الزواج بمصري، إذ أن الجنسية المصرية أهم من الزواج. وفي لقاء تلفزيوني قالت إنها ستطالب بضرورة الحصول على الجنسية لمن عاش أكثر من 25 عاماً في مصر.

شائعات ازعجتها و جوائز خلال مشوارها

طالتمادلين طبرالعديد من الشائعات من بينها زواجها من أحد رجال الأعمال، وهو ما نفته لا سيما أنها لا تفكر في الزواج ، وقد حازت على العديد من الجوائز خلال مشوارها، منها الجائزة الذهبية كأحسن ممثلة من المهرجان التاسع للإذاعة والتلفزيون، عن فيلم "جواز سفر أمريكاني".